Ciudad Juárez.— Un altercado y la construcción de una nueva valla con púas fue el resultado de las medidas de seguridad aplicadas por las autoridades estadounidenses en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas para evitar el ingreso de migrantes. Sin embargo, ellos señalaron que nos van a desistir y buscarán ingresar durante la noche.

Alrededor de 200 personas entre ellas niños, adolescentes y adultos mayores provenientes de diferentes países como Venezuela, Ecuador, Colombia y Nicaragua han permanecido junto al río Bravo del lado estadunidense en un campamento improvisado.

Luego de un par de intentos por derribar la malla y el alambrado de púas que cerca los alrededores del muro fronterizo a la altura de la llamada “puerta número 36”, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Texas protagonizaron un enfrentamiento con el tumulto de migrantes que piden ser recibidos por la Patrulla Fronteriza y personal de migración del vecino país.

Con un despliegue de unidades y elementos de seguridad, durante la tarde de este día se construyeron aproximadamente 120 metros de nueva cerca reforzada con navajas metalicas, que reduce el espacio entre la cuenca del río Bravo y la rivera donde no alcanza el nivel del agua, espacio que habían usado los migrantes para acampar.

En entrevista con medios de comunicación, Joxua Bracho, de 19 años años de edad, originario de Maturín, Venezuela dijo que él llegó a esa frontera sin tener idea de que se encontraría con un muro y una valla que le impediría cruzar al territorio estadounidense para entregarse a las autoridades de migración.

Por experiencia de conocidos, dijo que sabe cómo otros han ingresado al país norteamericano y ya se encuentran llevando una vida común, incluso con un trabajo, siendo esa su meta y no el quedarse en México.

“Me da mucha tristeza porque a pesar de todo yo soy un chavo y me vine así dejando todo en Venezuela, llegando va de peor en peor. Ya no sé qué hacer. Sí es que vamos a romper, no sabemos qué vamos ha hacer todos los migrantes que estamos aquí. Tengo temor de lo que pueda pasar más tarde y en la madrugada”, compartió Joxua.

Otros de los migrantes que se encontraban en espera de que el despliegue de la seguridad estadounidense retrocediera al caer la tarde aseguraron que durante la noche se organizarán y si es necesario prenderán fuego, o abrirán un boquete en la cerca para lograr llegar al muro fronterizo y así llegar al interior de los Estados Unidos.