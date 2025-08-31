Migrante resulta herido al intentar brincar muro fronterizo

Ciudad Juárez.- Elementos de la Patrulla Fronteriza atendieron a un hombre que sufrió lesiones graves tras caer del muro fronterizo en la zona de Anapra y Sunland Park.

Al ser localizado con golpes fuertes y lesiones en las rodillas, se solicitó apoyo del Departamento de Bomberos para acceder al lugar y de una ambulancia para trasladarlo a un hospital.

El incidente ocurrió durante la madrugada de este domingo. Hasta el momento no se ha informado si hubo más personas involucradas.

No se han dado a conocer detalles sobre su identidad ni nacionalidad, pero una vez que se recupere, será procesado con fines de deportación.