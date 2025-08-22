Ciudad Juárez.- La modificación del ecosistema que originó la construcción del muro fronterizo en los años 90’s a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos (EU) ha tenido repercusiones en el medio ambiente, desde su construcción, como las ampliaciones realizadas. Esta semana se puso en marcha la estrategia del vecino país para pintar el muro de color negro, expertos y ambientalistas señalaron los riesgos del ‘muro negro’ para el buen desarrollo de las especies que habitan en la región.

En el mes de junio la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que el ente gubernamental de EU planea construir aproximadamente 2.12 kilómetros de una nueva barrera fronteriza en el condado de Doña Ana, Nuevo México. Entonces, se aplicó una consulta pública conforme a las leyes de ese país, donde colectivos e iniciativas ciudadanas de Arizona, Nuevo México, Texas y de Chihuahua se pronunciaron en contra.

Denise Ahumada

El martes 19 de agosto, la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem visitó el área de Santa Teresa, en donde dio inicio a una acción promovida por el presidente estadunidense, Donald Trump y tomó una acción simbólica de ella misma pintar un área del muro fronterizo de color negó, “para desalentar los cruces ilegales y asegurar que quienes deseen entrar lo hagan por la vía correcta”, dijo en su declaración.

La situación ha tenido reacciones neutrales por parte de las autoridades mexicanas, al hacer alusión de la soberanía de cada país, sin embargo, ambientalistas, activistas y científicos han manifestado que el impacto es de alto riesgo, advirtiendo un cambio en el microclima que propicie la aceleración en el riesgo de extinción de las especies de mamíferos que habitan el Desierto Chihuahuense, la sierra de Muleros y la de Cristo Rey.

Daño a las especies

La composición de la flora y la fauna entre la frontera de México y Estados Unidos ha sido resultado de una composición de miles de años, la construcción de un muro de hierro se ha traducido en afectaciones a la migración de los animales, explicó Arly Vianey López Guzmán, presidenta de la asociación civil Bioexperimenta en entrevista.

“Si le añadimos esta cuestión de pintarlo de color negro, ocasionaría un cambio en el microclima de esa región. De por sí, la fauna ya no era capaz de poder acercarse y ejercer su migración de manera natural”, dijo.

Cortesía

“Las especies que están más en peligro, son los mamíferos que son completamente terrestres, los que son carnívoros y de gran tamaño, lo que vulnera su supervivencia, debido a que sus especies cuentan con una reproducción se realiza por pocos ejemplares”, apuntó la bióloga. “La libre dispersión les permite buscar pareja, huir de sus depredadores, seguir la ruta natural de la migración, (el muro) ocasiona que ya sus especies juveniles no puedan dispersarse más, conquistar unas nuevas zonas, esto ocasionaría un aislamiento genético”, plateó.

Cortesía

Entre las especies de las que se ha registrado presencia en la región del río Bravo y la comunidad biológica de ambos lados de la frontera, se encuentran lobo mexicano, pecarí, berrendos, venado bura, venado cola blanca, coyotes o zorras del desierto, informó la entrevistada.

Reacciones de ambientalistas

Ray Aguilar, miembro del colectivo Sierra de Juárez expresó que se trata de una noticia desagradable, debido a que se pone en riesgo al corredor biológico insertado en los territorios de Juárez y El Paso, Texas.

“El muro que ahora ya dividía a nuestra flora y fauna, ahora se va a pintar de negro, el solo hecho de tener el muro pues ya forma parte de la fragmentación del paisaje, de los corredores biológicos, pero también ahora con el color negro hace una disrupción con el paisaje desértico. Va más allá de las medidas que ellos pretenden hacer, fragmenta el paisaje, la colorimetría y la continuidad de los procesos bilógicos”, señaló Aguilar.

Denise Ahumada

Un corredor biológico es un espacio geográfico que conecta áreas naturales o ecosistemas para permitir el movimiento de la vida silvestre y mantener la diversidad genética de las poblaciones.

“Cualquier barrera que obstruya la distribución natural de las especies, sin duda que afecta de alguna manera. Nosotros tenemos el registro del lobo mexicano a través de su distribución que cruza por el Cristo Rey, por el área de Anapra, pero también tenemos antecedentes del conocido como jabalí, pero son pecaríes de collar blanco”, analizó el ambientalista y activista de la región.

Llamado a estar informados

Al concluir que la respuesta inmediata de las autoridades no será en favor del medio ambiente, los expertos convocaron a la comunidad a mantenerse informada y atender a las convocatorias que puedan abrirse en futuras ocasiones para hacer extensivo el rechazo a la destrucción del ecosistema.

“Educarnos, poder organizarnos, atender convocatorias que invitan a protestar sobre lo que está pasando con nuestros mamíferos de la frontera, así como nuestra fauna y nuestra flora. Estar atentos a los llamados para que juntos podamos colaborar con esta causa, dentro de lo que está en nuestras manos”, exhortó Vianey López, presidenta de Bioexperimenta A.C.