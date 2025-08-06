Ciudad Juárez.- Sobre el cruce de la calle Burma y Nueva Zelanda, el muralista juarense Miguel Martínez, mejor conocido dentro del arte urbano como "Mick", decidió recuperar uno de los espacios que automovilistas, peatones y vecinos del lugar diariamente recorren.

Con un mural resalta a uno de los principales personajes de los "Looney Tunes": El Pato Lucas, dibujo animado propio del estudio de cine y entretenimiento estadunidense "Warner Bros.".

En tres facetas diferentes y propios de Cosgrove Hall Films, Disney y Warner, Mick decidió darle un toque distinto a El Pato Lucas con El Conde Pátula, Darkwing Duck y Daffy Duck Batman, quienes lucen en dimensiones amplias sobre la barda, llenos de color y brillo.

“Solo se me ocurrió, me acordé de los personajes, le comenté la idea a mis compañeros y pintamos, ellos con letras, ángulos y tonos que tienen los personajes”, detalló Mick

Quienes se han tomado el tiempo de detenerse, tomarse fotografías o hacer videos, reconocen el trabajo como uno de los mejores que se han hecho en el sector del fraccionamiento Oasis, y agradecen la iniciativa del muralista y sus compañeros que colaboraron con las letras y detalles.

“Pedimos la barda el sábado en la tarde y solo hicimos los trazos, ya solo pintamos el domingo desde las 12:00 del mediodía hasta las 7:00 de la tarde, luego el lunes de 2:00 de la tarde hasta las 7:00 de la tarde”, comentó el artista urbano para NetNoticias.

En las redes sociales del muralista se encuentran proyectos que han marcado su experiencia y trayectoria dentro del arte urbano, para conocerlo a detalle la página de Facebook "Mick Martínez" está disponible.

