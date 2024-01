Mi hijo no es un delincuente: madre de joven golpeado por policías en Juárez

Ciudad Juárez.- La madre del hombre que fue golpeado por policías municipales contactó a Netnoticias para señalar que su hijo fue trasladado a unas tapias en donde continuó la agresión.

“Se llevaron a mi hijo a unas tapias cuadras más adelante, donde siguieron golpeándolo y además lo desnudaron y le dieron de patadas en su cara y cabeza”, comentó la mujer, quien busca justicia para su hijo, pues insiste en que fue víctima de abuso policial.

“Mi hijo es un joven de bien, tiene 23 años, trabaja en una panadería y siento mucho coraje e impotencia que le hayan hecho eso”, expuso la mujer.

De acuerdo con la mujer, la noche de la agresión en Villa Residencial del Real hubo lo que ella calificó como un “pequeño pleito”, que ni siquiera llegó a ser una riña, pero otras personas llamaron a la Policía y cuando llegaron los agentes de la unidad 110 no indagaron, solo llegaron a agredir a la persona.

“Los que grabaron el video son otros muchachos que estaban con mi hijo y lo hicieron cuando vieron que los 'polis' lo pateaban y no dejaban de golpearlo, ellos también estaban asustados (los que grabaron) y nosotros por miedo no queríamos seguir ni denunciar, pero empezó a circular el video y tampoco queremos que quede impune. Mi hijo no es un delincuente y esos policías me los golpearon y desnudaron”, recalcó.

Explicó que el joven fue atendido por un médico particular que acreditó severas lesiones, varios coágulos en la cabeza, lesiones en costillas y varios moretones por las patadas que recibió.

“Mi hijo tiene miedo de que haya represalias contra nosotros, pero eso no se puede quedar así, vamos a denunciar, porque al menos de Asuntos Internos o de la Policía no nos han hablado ni dicho nada”, recalcó.

Hoy el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, lamentó el actuar de los agentes, a los que separaron de su cargo y más allá de la sanción por parte de Asuntos Internos, al concluir la investigación, buscará que sean dados de baja en forma definitiva de la Policía Municipal, pues manchan el honor de una corporación.