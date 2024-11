‘Mi Hermana Muxe’, la obra que da voz al tercer género

Ciudad Juárez.- La dramaturga y actriz, Cess Enríquez, toma las voces de las muxes y con ellas “borda” el dolor en una comedia para la puesta en escena “Benda Muxe” (Mi hermana Muxe) que estará hoy, mañana sábado y el domingo en el Centro Cultural Telón de Arena, ubicado en el Parque Central Oriente.

“Benda Muxe es una obra creada por la comunidad muxe del Istmo de Tehuantepec a través de un laboratorio escénico que realicé el año pasado. La idea era utilizar el teatro como una vía de empoderamiento, liberación y de voz para personas LGBT+ que habían vivido discriminación en sus derechos humanos y que necesitaban, en mi sentir, una plataforma como lo que es el teatro para hacer una denuncia y hablar sobre sus problemáticas, sobre sus vidas”, comparte para Revista NET Enríquez.

Aunque antes a “muxe” se le traducía del zapoteco como “cobarde” o “mujer”, Isabela Urbieta quien es parte de este proyecto nos explica que “una muxe es una persona tanto de la comunidad gay varonil como una mujer trans, una travesti, así se identifica una mujer muxe, como una quiera”. Isabela, Naomi Riva, Violette Núñez, Eli Mijangos y Julia de la Rosa son cuatro muxes que representan a su propia identidad cultural en esta obra.

La intención de Cess fue darle voz a estas personas que tienen una vida dual, que se asumen mitad hombre y mitad mujer, que tienen este tercer género y que también sufren discriminación y violencia en el Istmo de Tehuantepec, de donde son originarias.

“Ellas viven también discriminación, abuso, machismo, viven relegación por parte de la misma comunidad, todas esas historias de personas que han muerto por su identidad muxe queríamos contarlas a través de esa historia”, dice Cess. “Si bien no soy muxe soy una mujer trans y cuando las conocí, todo lo que ellas me contaban era muy avasallante y pensaba, cómo lo puedo hacer teatro y lo puedo hacer ficción y lo puedo hacer comedia…”. Y así surge “Mi Hermana Muxe”.

Isabela es de Jalapa del Márquez, el corazón de los muxes, a unos 25 minutos del istmo. “Mi papá nos abandonó muy pequeños y a mi me dejaron ser lo que yo quisiera adoptar, agradezco eso a mi madre que me dejó ser esto y desde pequeña me vestía de mujer”.

Cuando ella escuchó a Cess con su proyecto aceptó y esta experiencia le ha permitido conocer más a su país, compartir su cultura e identidad y hasta viajar en avión por primera vez.

Las cuatro compañeras de Isabela participaron en la serie de Netflix, “El Secreto del Río”, para ella es una historia muy bonita pero que no toca todos los aspectos del entorno cultural y social de la comunidad muxe, sin embargo, considera muy importante que surjan estos proyectos, que se les visibilice más.

Ahora llevan unas 30 representaciones nacionales y han sido muy bien recibidas en todas partes.

“Invitamos al público de Juárez a que no se lo pierdan, Telón de Arena ha hecho un esfuerzo muy importante para esto”. Agrega Cess, “esta obra no es solo para la comunidad LGBT+ es también es para aquellas personas que no nos voltean a ver y solo suponen cosas de nosotras”.

Tal como Darío Fo dijo: “La risa libera al hombre de sus miedos”, con esta intención y con un tributo póstumo a Julia de la Rosa, la muxe que falleció el pasado marzo, pero que fue parte del proyecto original, es como Cess, Luis Montalvo y las cuatro muxes invitan a los juarenses a ser parte de una obra que desmitifica y pone en perspectiva al tercer género, con su propio color, voz, humor y esencia cultural.

Las funciones serán estos tres días, a las 7:00 de la tarde en el Centro Cultural Telón de Arena (en el Parque Central Oriente) en el noveno Festival Internacional Teatro Sin Fronteras.