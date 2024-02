México supera a China en exportaciones a EU; líderes maquiladores reaccionan

Ciudad Juárez. - Luego de que se diera a conocer que por primera vez en 21 años México superó a China como el país que más productos exportó a Estados Unidos durante el 2023, como ningún otro en el mundo, de acuerdo a datos de organismos gubernamentales del vecino país (Oficina del Censo de EU), los líderes industriales reaccionaron en Ciudad Juárez.

Entrevistado durante su llegada al evento del 50 aniversario de la Asociación de Industrias Manufactureras de Exportación (Index) Juárez, el recién nombrado presidente del organismo maquilador a nivel nacional, Humberto Martínez Cantú, consideró que esta es la señal que indica que la maquiladora en el país está en un “muy buen momento para seguir avanzando”.

“Yo me he traído 18 plantas en el mundo y me traje plantas de China, porque estamos mejor que China y los factores que ayudan a eso son los tiempos de entrega de los productos terminados, para nosotros que estamos aquí cerca del país que comercialmente compra más y, sobre todo, el talento y la calidad que tenemos en México”, opinó el líder nacional de Index.

Sergio Colín, líder maquilador de la Asociación de Industrias Manufactureras de Exportación (Index) en Juárez, comentó que en los últimos años siempre hubo entre China y México una consigna por conseguir el primer lugar en la venta de productos a Estados Unidos, y este 2023 nuestro país consiguió el liderazgo mundial en la proveeduría, por lo que para el líder industrial esta tendencia podría mantenerse durante el 2024.

“Yo creo que sí, con el nivel de inversiones que tenemos y de productividad, muy seguramente vamos a andar en esos mismos niveles o más”, consideró Colín Chávez.

Para Rene Alejandro Espinosa Terrazas, nuevo presidente de Index Chihuahua, el llamado ante esta nueva ventaja de México ante el mundo es aprovecharla de una manera inteligente.

“Capitalizando lo que significa para nosotros, tanto en tecnología, como en inversiones, generación de empleos y lo más importante la vinculación con la cadena de valor nacional”, expresó Espinosa Terrazas.