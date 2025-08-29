Mesa de Seguridad reporta tendencia a la baja en delitos de alto impacto

Ciudad Juárez.– Este viernes, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Muñoz Morales, encabezó la reunión de la Mesa de Seguridad, en la que se abordaron, entre otros temas, los índices de delitos de alto impacto, a pocos días de concluir el mes de agosto.

En ausencia del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, fue el secretario Muñoz quien dirigió la reunión, donde los distintos mandos policiacos rindieron un informe sobre las acciones realizadas durante la semana previa. Además, se presentaron los próximos operativos programados tanto para el fin de semana como para el inicio de la próxima semana, en el marco del regreso a clases.

En cuanto a los delitos de alto impacto, se informó que agosto cerraría con cifras a la baja.

De acuerdo con el archivo periodístico, hasta la fecha se han registrado 68 homicidios dolosos.

“En la cuestión de seguridad hacemos esfuerzos todas las autoridades para tener presencia en las calles y estamos logrando la disminución de todos los delitos”, declaró el secretario.