Mesa de Seguridad refuerza acciones contra homicidios en Juárez

Ciudad Juárez.– Este viernes se lleva a cabo la reunión semanal de la Mesa de Seguridad del municipio, donde corporaciones policiacas y dependencias federales y locales presentan sus informes de actividades recientes y analizan la incidencia delictiva registrada en la ciudad.

El encuentro es encabezado por César Muñoz Morales, titular de la SSPM, en representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Juárez. Participan mandos de Protección Civil, Seguridad Vial, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, así como de áreas municipales como Justicia Cívica y Prevención Social.

Además de revisar los resultados operativos de la última semana, las autoridades refuerzan estrategias conjuntas para disminuir el índice de homicidios dolosos, uno de los principales retos en materia de seguridad para la ciudad fronteriza.

Durante la reunión, se presentó la nueva adquisición de patrullas que recientemente llegaron a la ciudad para reforzar las labores de vigilancia en el municipio. Se trata de más de 50 unidades.