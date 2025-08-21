Menores a partir de 16 años pueden tener licencia, te decimos cómo

Ciudad Juárez.– La necesidad de movilidad en Ciudad Juárez permite que menores de edad cuenten con licencia de conducir, siempre con autorización de sus padres o tutores. Aquí te contamos los detalles para obtenerla.

La coordinadora estatal de Licencias, Itzel Castillo, informó que el trámite permite a los menores de 18 años contar con permiso de conducir con vigencia de un año, y deben renovarlo hasta cumplir la mayoría de edad cuando tendrán acceso a adquirir su licencia por hasta seis años.

“A partir de 16 años, puedes obtener tu trámite. Claro, aprobando el examen que aplicamos aquí. Hay bastante demanda, pero las citas están bastante cortas, vengan aquí les podemos ayudar”, informó la coordinadora estatal.

Precisó que la primera vez el trámite se realiza con cita, se pueden programar en la página web, debido a que se debe tomar el curso y aplicar el examen. En el caso de la renovación solo se requiere acudir a la oficina con los requisitos.

Los menores de edad interesados en realizar el trámite de su licencia de conducir deben presentarse acompañados de su padre, madre o tutor y presentar los siguientes documentos:

- Identificación (Pasaporte o credencial escolar).

- Comprobante de domicilio.

- Acta de nacimiento.

- INE vigente del padre, madre o tutor.

La coordinación de Licencias informó que, durante la temporada de vacaciones han atendido más de mil trámites para la emisión de permisos de conducir para menores de edad:

• Junio- 387.

• Julio- 521.

• Agosto- 461 hasta el día 20 del mes.

El precio regular de la licencia de conducir para menores de edad es de 857 pesos, con motivo del regreso a clases la oficina de Licencias y Recaudación de Rentas han ofrecido un descuento del 30 por ciento, por lo que a partir de esta semana el trámite estará disponible con un costo de 612 pesos.

Para hacer válido el descuento hay que acudir a cualquiera de las tres oficinas de licencias en Pueblito Mexicano, Mezquital y Mitla; además de los requisitos habituales se debe presentar la credencial del estudiante, la cual debe estar vigente.