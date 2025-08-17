Ciudad Juárez.- Una camioneta blanca de la marca BMW que circulaba de oriente a poniente sobre el bulevar Teófilo Borunda, se impactó contra el inicio del muro del puente elevado que cruza la avenida Oscar Flores y con la fuerza del golpe terminó en sentido contrario del carril ocasionando el cierre momentáneo de la vialidad.

De acuerdo a la madre de la conductora, la joven es menor de edad y conducía la camioneta con placas de Texas.

La guiadora se encontraba en una de las patrullas de Seguridad Vial, pero su madre pedía que la bajaran por ser menor de edad.

La mujer declaró que la joven contaba con licencia para manejar y el automóvil fue un regalo que ella le hizo.

La camioneta fue jalada por una unidad de Auxilio Vial para restaurar la fluidez de la vialidad.