Medidas tras accidentes viales en Juárez son insuficientes: Carrera

Ciudad Juárez.- Tras la reducción del límite de velocidad en el bulevar Bernardo Norzagaray debido al fatal accidente registrado el pasado 24 de junio, el diputado Benjamín Carrera señaló que estas acciones son insuficientes, y que se requiere de una mejor estrategia de concientización tanto de los guiadores, como de los agentes de vialidad.

“No, no es suficiente, se tienen que buscar otras acciones, se tiene que generar una campaña intensiva de cultura vial”, dijo Carrera.

Explicó que, generalmente, cuando vemos un tránsito pensamos que es una persona que tiene un block de multas y que nos van a multar, por cualquier motivo, los tránsitos no son agentes recaudadores, no se trata de recaudar, sino de regular, por lo que se debe generar una estrategia de sensibilizar a los agentes de que esa no es su función.

Pero también se debe enseñar a la gente a conducir de manera correcta y amable, a reducir la velocidad en aquellos lugares donde se debe reducir, así como instalar señalética y generar la infraestructura para que el peatón tenga la posibilidad de andar por las calles de manera segura.

Además de establecer estrategias más allá de aplicar multas, “yo propuse hace mucho tiempo la licencia por puntos, si una persona cometió un tema de tránsito, quítenle un punto, otra ocasión, otro punto, que es lo que hacen nada más le cobran y le entregan la licencia, y vuelve a hacer lo mismo, no le parece ese tipo de cosas sí debería de verse, insisto son pasos, vamos hacia allá, ojala que podamos seguir avanzando”, puntualizó el legislador.