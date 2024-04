Me voy tranquilo, puedo ver a los juarenses a los ojos: alcalde

Ciudad Juárez.- Debido a que este lunes en sesión de Cabildo, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar solicitará licencia, declaró que “me voy tranquilo y puedo ver a los juarenses a los ojos, porque he puesto lo mejor de mí”, aseguró que tienen todos los récords en la historia de Juárez, en obra pública, en recarpeteo, pavimentación, rehabilitación de escuelas, así como la entrega de títulos.

En cuanto a la seguridad, comentó que aún quedan muchos retos, pero dijo que la mayoría de la gente puede hacer su vida en paz, y que lamentablemente la mayoría de los homicidios están relacionados con el crimen organizado, sin embargo, comentó que, si solicitará al Instituto Nacional Electoral protección durante su campaña, con un esquema sencillo.

“Entonces me voy tranquilo, y me voy muy entusiasmado por lo que viene, yo me siento preparado, me siento listo y vamos a lo que sigue, ¿a qué? Pues a que la gente determine si nos vamos o nos quedamos”, declaró Pérez Cuéllar.