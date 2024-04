Me siento protegida por la gente: Andrea Chávez

Ciudad Juárez- Cerrando la primera semana del segundo mes de campañas federales y tras los hechos acontecidos en el estado de Guanajuato, la candidata al Senado de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional Andrea Chávez señaló que no tiene contemplado solicitar ningún tipo de protección adicional para su seguridad.

La aspirante al cargo federal puntualizó para Net Noticias Segunda Edición que en lo que va de su contienda nunca se han sentido vulnerable y son sus propios simpatizantes quienes la protegen y la reciben de buena manera en todos sus recorridos por la fronteriza Ciudad Juárez y el resto del estado.

“Nunca me he sentido vulnerable, ni he sido víctimas de ninguna amenaza. La gente nos recibe con mucha energía y mucho entusiasmo. Yo me siento muy segura al recorrer las calles de Juárez y del estado. No he hecho solicitud alguna para pedir protección, me siento cuidada y protegida por la gente. Me siento protegida de manera incondicional y creo que así seguiremos”, expresó la candidata.