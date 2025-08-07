Máxima de 39 °C grados hoy en Juárez

Ciudad Juárez.– La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una alerta por las altas temperaturas que se mantendrán durante los próximos días en la ciudad.

Para este jueves se pronostica un día soleado, con una temperatura máxima de 39 grados y mínima de 24 grados por la noche, condiciones mayormente despejadas, vientos de 5 a 25 km/h y rachas que alcanzarán entre 25 y 30 km/h, así como una probabilidad de precipitación del 5 por ciento.

Mañana continuará la alerta por calor extremo, se espera una temperatura máxima de 39 centígrados y mínima de 24 grados, cielo soleado y condiciones similares en cuanto al viento y la probabilidad de lluvia.

El sábado persistirá el clima caluroso, con temperaturas máximas de 39 grados y mínimas de 25 centígrados, vientos entre 5 y 25 km/h, rachas de hasta 32 km/h y una posibilidad de lluvia entre el 10 y el 20 por ciento.

Se exhorta a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones, especialmente en adultos mayores, niñas, niños y personas con enfermedades crónicas.