Máxima de 36 grados hoy en Juárez

Ciudad Juárez.- Durante el día se espera cielo mayormente soleado, con una temperatura máxima de 36 grados centígrados, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas que alcanzarán entre 25 y 32 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación será de entre 10 y 20 por ciento.
Para la noche se prevé un cielo parcialmente nublado con una temperatura mínima de 23 grados centígrados, viento de 5 a 25 kilómetros por hora, rachas de 25 a 32 kilómetros por hora y posibilidad de lluvia de 30 a 40 por ciento.
El martes continuará mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 36 y 22 grados centígrados, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, rachas de 25 a 32 kilómetros por hora y probabilidad de lluvia de 20 a 30 por ciento.
Para el miércoles se pronostica un día mayormente soleado, con temperaturas de entre 35 y 23 grados centígrados, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, rachas de 25 a 32 kilómetros por hora y posibilidad de lluvia de entre 10 y 20 por ciento.