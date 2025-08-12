Máxima de 35 grados hoy en Juárez
Ciudad Juárez.- Para este día se espera un cielo mayormente soleado, con una temperatura máxima de 35 grados centígrados. Los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 25 a 32 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación de entre el 10 y 20 por ciento.

Durante la noche el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 22 grados centígrados. El viento será de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 25 a 32 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia de entre el 20 y 30 por ciento.

Para mañana se prevé un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre una máxima de 35 y una mínima de 23 grados centígrados. Las condiciones de viento y probabilidad de precipitación se mantendrán similares a las de hoy, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora y posibilidad de lluvia de entre el 10 y 20 por ciento.

El jueves se pronostica cielo mayormente soleado, con temperaturas entre 36 y 23 grados centígrados. El viento será de 5 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 32 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación del 20 al 30 por ciento.

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, originarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país.

