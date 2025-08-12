Ciudad Juárez.- Para este día se espera un cielo mayormente soleado, con una temperatura máxima de 35 grados centígrados. Los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 25 a 32 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación de entre el 10 y 20 por ciento.
Durante la noche el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 22 grados centígrados. El viento será de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 25 a 32 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia de entre el 20 y 30 por ciento.
Para mañana se prevé un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre una máxima de 35 y una mínima de 23 grados centígrados. Las condiciones de viento y probabilidad de precipitación se mantendrán similares a las de hoy, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora y posibilidad de lluvia de entre el 10 y 20 por ciento.
El jueves se pronostica cielo mayormente soleado, con temperaturas entre 36 y 23 grados centígrados. El viento será de 5 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 32 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación del 20 al 30 por ciento.
El monzón mexicano, en combinación con divergencia, originarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país.
Máxima de 35 grados hoy en Juárez
Durante la noche el cielo se mantendrá parcialmente nublado
