Máxima de 34 grados hoy en Juárez

Ciudad Juárez.- La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que para este jueves se espera un día soleado, con temperatura máxima de 34 grados centígrados. Los vientos oscilarán de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 25 a 30 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación es del 5 por ciento.
Durante la noche se prevé un ambiente mayormente despejado, con mínima de 23 grados centígrados y condiciones de viento similares.
El pronóstico para mañana indica un día soleado, con temperaturas entre 34 y 23 grados, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, rachas de hasta 30 y una probabilidad de lluvia del 3 por ciento.
Para el sábado se esperan condiciones semejantes, con cielo despejado y temperaturas de entre 34 y 22 grados. El viento se mantendrá en el mismo rango, con una baja probabilidad de precipitación, también del 3 por ciento.
En tanto, el monzón mexicano en combinación con divergencia atmosférica mantendrá la posibilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Durango, además de lluvias aisladas en Baja California Sur.