Máxima de 34 grados hoy en Juárez
Ciudad Juárez.– Este lunes se prevé una temperatura máxima de 34 grados centígrados, con condiciones mayormente soleadas. El viento oscilará entre 5 y 25 km/h, con rachas de hasta 32 km/h, y la probabilidad de lluvia será de 20 a 30 por ciento.

Durante la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, la temperatura descenderá a 23 grados, y la probabilidad de precipitación aumentará a 30-40 por ciento.

Para el martes se pronostican condiciones similares, con máxima de 33 grados y mínima de 23, cielo mayormente soleado y vientos de 5 a 25 km/h, con rachas de hasta 32 km/h. La probabilidad de lluvia será de 20 a 30 por ciento.

El miércoles también se esperan condiciones mayormente soleadas, con máxima de 33 grados y mínima de 22. El viento alcanzará velocidades de 5 a 25 km/h, con rachas de hasta 32 km/h, y una baja probabilidad de lluvia del 10 por ciento.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante los cambios de clima y mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil.

