Máxima de 33 grados hoy en Juárez

Ciudad Juárez.– Para este jueves se espera un día parcialmente soleado, con temperaturas entre 21 y 33 grados centígrados, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, ráfagas de 25 a 30 km/h y una probabilidad de lluvia de entre 7 y 20 por ciento.
El viernes se mantendrán condiciones similares, con cielo parcialmente soleado, temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 22. El viento oscilará entre 5 y 25 km/h, con ráfagas de 25 a 30 km/h.
La probabilidad de precipitación aumentará respecto a los días previos, ubicándose entre 30 y 40 por ciento.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones climáticas.