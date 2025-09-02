Ciudad Juárez.– La tarde de este martes se registró el cuarto homicidio del día, en esta ocasión en la colonia Constituyentes, al poniente de la ciudad.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles General Manuel Castro y Profesora Elisa Griensen, donde fue reportado el ataque a las autoridades.

Testigos mencionaron haber escuchado al menos ocho detonaciones de arma de fuego y acto seguido, observaron a la víctima tirada a media calle.

El occiso era un hombre de aspecto joven que vestía camiseta en color negro, pantalón de mezclilla azul y tenis en color blanco.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar en atención al reporte realizado mediante el servicio de emergencias 911 y acordonaron la escena.

La Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de realizar la investigación pertinente en torno a este hecho doloso con el cual acumula el mes siete asesinatos.