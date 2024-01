Matan a hombre en la colonia Vicente Guerrero

Ciudad Juárez.- Poco antes de la medianoche del miércoles un hombre fue víctima de un atentado a balazos cuando se encontraba en el exterior de una vivienda, en la colonia Vicente Guerrero, informó la Policía.

De acuerdo con los vecinos, los tripulantes de un vehículo lo interceptaron y le realizaron múltiples detonaciones hasta dejarlo sin vida en el cruce de las calles León Guzmán y Oro de la citada colonia.

El hombre hasta el momento no ha sido identificado, por lo que su cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de desconocido, mientras que los vecinos no aportaron información suficiente para poder ubicar a los responsables, ya que por el temor no se asomaron hasta que dejaron de escuchar los disparos.

Se trata del asesinato número 52 en lo que ha transcurrido del presente año en Ciudad Juárez.