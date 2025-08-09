Matan a empleado de carwash en Vista del Valle

Ciudad Juárez.– Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este sábado dentro de un negocio de lavado de autos en la colonia Vista del Valle. El hecho se registró alrededor de las 12:14 de la mañana sobre la avenida Paseo de la Victoria y Prolongación Morelia.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el propietario del carwash reportó que, al llegar, encontró a su trabajador sin vida en el interior del establecimiento.

Agentes municipales que acudieron al lugar confirmaron la presencia de un masculino con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Paramédicos certificaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La escena fue acordonada y quedó bajo resguardo de la Agencia Estatal de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes levantaron evidencias para iniciar la carpeta de investigación.