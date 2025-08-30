Matan a conductor de camioneta en Valle Dorado

Ciudad Juárez.– Durante la madrugada de este sábado fue asesinado a balazos el conductor de una camioneta GMC Sierra negra en el cruce de las calles Tehuacán y Morelia, en la colonia Valle Dorado.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes aseguraron la escena y confirmaron la muerte del hombre que quedó al interior del vehículo.

Autoridades mantienen el área resguardada en espera de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni se reportan personas detenidas por este homicidio.