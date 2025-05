Ciudad Juárez.– Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este jueves en el fraccionamiento Cerradas de Oriente, al suroriente de la ciudad. El crimen ocurrió sobre la calle Provincia Tudela, cerca del cruce con Provincia Huesca, en el distrito Valle.

Vecinos reportaron haber escuchado al menos siete detonaciones poco después de las 2:20 de la madrugada. Al asomarse, vieron a una persona tirada en medio de la calle y el área ya acordonada por las autoridades.

Agentes municipales y personal de emergencia confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El cuerpo quedó tendido sobre el pavimento, con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Los vecinos señalaron no reconocer al hombre asesinado. Hasta el momento no ha sido identificado y las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este hecho.