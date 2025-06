Más vale contrato en mano

Ciudad Juárez.– Los contratos son una herramienta legal para evitar controversias, fraudes o conflictos, tal como lo explica el doctor en Derecho Judicial, Emmanuel Chávez, “como buenos mexicanos, a veces, confiamos en la buena fe, otras, desconocemos las formas jurídicas correctas para hacer las cosas bien desde el principio”. El contrato es un acuerdo entre dos partes, el experto nos comparte en entrevista para Revista Net las normas civiles sobre su uso y validez.

“Tenemos una manera de hacer las cosas a la ligera, o como decimos en mi rancho, al ahí se va, pero, por ejemplo, cuando tú pa gas algo tienes derecho a exigir un comprobante de pago. Pero no lo hacemos, pagamos la transacción en efectivo […} el problema es que cuando quieres reclamar y exigir ese derecho. Te encuentras con el problema de que no tienes un respaldo documental”. Emmanuel Chávez, doctor en Derecho Judicial | Ruth González

Ruth González (RG) NET: ¿Cómo nos afecta carecer de un contrato?

Emmanuel Chávez (EC): El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con la finalidad de realizar algo […] es propiamente obligarnos a algo. En términos claros, es donde se deja una constancia de qué es lo que se está celebrando, cuándo se debe pagar, cómo se debe pagar, a quién le debemos pagar, etc., estos son elementos del propio contrato.

Claro que hay una manera de poder exigir una obligación sin con trato, solo que eso nos va a requerir que hagamos una actuación previa a poder exigir ese contrato.

En palabras más coloquiales, nos va a complicar en un futuro no tener un contrato cuando nos incumplan, cuando nos fallen.

RG: ¿Cómo estamos protegidos ante la ley en estos casos?

EC: Los contratos y estas obligaciones que celebramos todo el tiempo están reguladas en el Código Civil del Estado de Chihuahua. En el C digo están reguladas todas estas instituciones jurídicas como la compra-venta, el arrendamiento, la hipoteca, la permuta, el mutuo, que son contratos que celebramos cotidianamente, por eso el derecho civil se llama derecho común, ¿sí?, entonces, no es que estemos desprotegidos cuando celebramos este tipo de actos sin un respaldo documental, sino que, como te decía anteriormente, nos va a complicar.

Compraste un auto, por ejemplo, el abogado te va a preguntar —¿te dieron un recibo?, ¿te dieron un comprobante?, ¿alguien te acompañó cuando hiciste el pago?, etc. En tramos ante esta problemática de que tenemos primero que demostrarle a un juez que sí, efectivamente celebramos una compra-venta, que compramos un carro. Y luego ya habiendo demostrado eso podemos ahora sí exigir el cumplimiento de esa obligación.

RG: Y cuando hablamos de bienes y propiedades, a veces, los ciudadanos nos quejamos de los costos notariales, pero un fraude resulta un riesgo más caro…

EC: Por supuesto, y qué bueno que hablas de la palabra riesgo, porque tú no te imaginas el número de fraudes o compra-ventas mal hechas que se hacen allá afuera, donde se vende el inmueble por la persona que no tiene derecho para venderla o que la venden dos o tres veces. Sí, ese es un gran problema. Alguien se preguntará: —oye, ¿tiene que ser a fuerzas en la notaría pública? —, —¡Claro que tiene que ser, a fuerzas! —. Tu contrato privado, por supuesto que sirve, es un ante cedente, pero ese contrato tendríamos que luego elevarlo a escritura pública.

Entonces, tú lo que estás comprando es tranquilidad y una certeza jurídica.

Existe una dependencia que se llama el Registro Público de la Propiedad y tiene esta función para que las personas puedan ac ceder a verificar un inmueble para ver quién es el propietario y quién fue, ahí viene todo el antecedente o historial. Entonces, cuando vas a comprar una propiedad, digo — no estás comprando 1 kg de tortillas—. No lo tienes que hacer a la ligera. Todo su patrimonio está apostado y está puesto en una compra-venta y si es irregular y si es una compra-venta ficticia, mu chas veces, pues les ven la cara.

RG: Ahora de pronto hay fraudes, que saltan al lado penal, como las falsas inversiones en los casos Aras, Vitas, Yox… la gente cree en la legalidad por un contrato, pero ¿qué deben evitar?

EC: Si la situación o el negocio suena demasiado bueno para ser ver dad, pues, tal vez no es tan cierto y tal vez hay algo detrás, unas letras pequeñas que tarde o temprano nos van a terminar afectando. Fíjate que esos casos, son muy tristes porque, bueno, hay los instrumentos y hay como esta simulación. Es una fachada, una artimaña para generar confianza en estos inversores.

Entonces, aquí volvemos otra vez, a la gente que le apuesta todo, que mete todo su patrimonio, todos los ahorros de su vida porque les está generando rendimientos con doble dígito de manera mensual. O sea, es un instrumento que no existe en el mundo. Hay que desconfiar.

RG: ¿Qué consejos les da a los ciudadanos para evitar caer en fraudes o qué formas sugiere para mejorar la relación entre partes, de cualquier rubro, con contratos?

EC: Si vas a pagar algo, pide un re cibo. Si vas a realizar una compra, si vas a contratar un servicio, si vas a contratar un profesional, si vas a adquirir un bien, mueble o inmueble, es bueno verificar a la persona, ten este interés en protegerte, por que celebramos una obligación y no sabemos si esa persona nos va a incumplir. Debemos pensarlo, o sea, esa es la recomendación, hay que pensar mal, —oye, si esto llega a fallar, ¿cómo le voy a hacer para re clamar?, ¿cómo le voy a hacer para recuperar mi dinero?, ¿cómo le voy a hacer para exigir ese servicio? — Entonces debemos pensar en ello.

Yo trabajo en el Tribunal, trabajo en una Sala Civil. Por eso sabemos de todos los problemas que hay en materia civil, mercantil, todo con frecuencia y, muchas veces, existe esta percepción de que no hay justicia.

Explico brevemente, si tú exiges de una persona que te vendió un carro que no sirve y lo demandas porque es lo correcto, tienes que demandarlo, tienes que llamarlo a juicio, tienes que demostrarle que celebraron la obligación y que incumplió su parte del trato y luego a esa persona la va a condenar el juez a pagar, ¿sí?, entonces, ¿qué pasa?, cuando ya tienes la sentencia lista para cobrar, lista para ejecutar, sucede que esa persona no tiene bienes que le puedas embargar, no tiene un salario que le puedas embargar, no tiene un patrimonio que puedas embargar, rematarlo y venderlo y que con eso se te pague a ti tu derecho. Ahora, esa situación, muchas veces es culpa de la propia persona que celebra la obligación, porque la obligación, al momento de celebrarla, yo estoy eligiendo con quién estoy celebrando el contrato, yo estoy eligiendo a mi otra parte, yo debo investigarla, así como cuando tú vas al banco y pides prestado, pues el banco te investiga y te checa en el Buró de Crédito. Pero nosotros como bue nos mexicanos no lo hacemos.

Te sugiero que revises la legislación aplicable y que te vayas con un experto.