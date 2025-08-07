Más de una hora para ir a El Paso

Ciudad Juárez.– Las filas de conductores que se dirigen hacia El Paso, Texas, este jueves se reportan con tiempos de espera superiores a los 60 minutos.

Para quienes llegan por el puente Pérez Serna, las filas se observan desde el bulevar Juan Pablo II, metros antes de la maquiladora.

En el caso de los usuarios que ingresan por el lado de la Ready Lane, la fila se extiende casi hasta la altura de la avenida Hermanos Escobar.

En el cruce internacional de Zaragoza, la fila inicia a la altura de la curva y, una vez que se llega a la caseta de cobro, se reporta totalmente lleno.

Finalmente, quienes optan por cruzar por la zona Centro, reportan fila en el puente a la altura de “la joroba”, y la fila detrás de la caseta de cobro se extiende por varias cuadras.

Para conocer más a detalle y en tiempo real el flujo en los cruces internacionales, los usuarios pueden consultar este enlace.