Más de una hora para cruzar a El Paso

Ciudad Juárez.- Este miércoles, el tiempo reportado para el cruce en los principales puentes fronterizos de Juárez a El Paso está por encima de los 60 minutos.

Usuarios que cruzan este día por el puente Libre hacen fila por el lado de Pérez Serna, que se extiende hasta metros más atrás de la Plaza de la Mexicanidad, mientras que, del lado de la ready lane, la fila rebasa ya las oficinas de gobierno y continúa creciendo.

En el caso del puente Santa Fe, se observa el puente lleno y la fila para pagar se ubica más atrás de los cuatro altos; usuarios refieren un flujo lento.

Finalmente, por Zaragoza se observan filas que llegan hasta detrás de Toro Bronco, y el puente lleno una vez que se paga.

Para consultar a detalle y en tiempo real el flujo vehicular en los cruces internacionales, se puede visitar este enlace.