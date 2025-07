Más de mil jóvenes buscan tramitar su cartilla militar en Juárez

Ciudad Juárez.– Un total de mil 344 jóvenes se han inscrito ya en busca de su cartilla militar nacional, informó Viridiana Gómez, operadora de la Junta Municipal de Reclutamiento.

Desde el pasado 10 de enero, cuando se abrió la convocatoria, los jóvenes han acudido para obtener este documento, el cual es necesario para algunos trámites oficiales. Los interesados tendrán hasta el 15 de octubre para realizar su solicitud.

“Los requisitos son: acta de nacimiento en original y copia; la Clave Única del Registro de Población (CURP); constancia de estudios actual o la última boleta de calificaciones; cinco fotografías de frente, en blanco y negro, en papel mate, sin retoque, fondo blanco y negro, sin lentes, sin bigote, sin patillas, sin aretes ni otros objetos en el rostro, oídos descubiertos y camisa blanca”, detalló Gómez.

Agregó que también debe presentarse comprobante de domicilio original de agua, luz o teléfono (no se acepta recibo de gas); quienes hayan nacido entre 1986 y 2006 deberán incluir copia de la credencial de elector. Los no nacidos en este municipio deberán presentar una carta de no registro expedida por la Junta Municipal de Reclutamiento del lugar de nacimiento.

“Los documentos pueden entregarse en la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada en calle Chihuahua, casi esquina con Porfirio Díaz, en la colonia Melchor Ocampo, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde”, explicó.

También pueden entregarse en las oficinas de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, situadas en avenida Del Valle 156, en la colonia Zaragoza, en el mismo horario.