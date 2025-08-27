Ciudad Juárez.– Este miércoles, el gobierno municipal entregó becas para estudiantes de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), beneficiando a mil 70 alumnos.

Osvaldo Rivas, director del Instituto Municipal de la Juventud, informó que esta es la penúltima entrega de becas del año. Para esta institución se destinaron 2 millones 800 mil pesos, superando en 300 apoyos la cifra del año pasado.

Rivas señaló que este año la inversión inicial para el programa de Acceso a la Universidad fue de 7 millones de pesos; sin embargo, solo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se aplicó la misma cantidad.

“El próximo año tenemos contemplado consolidar este programa como proyecto de inversión, es decir, que el presupuesto esté dentro de nuestra dependencia”, explicó el funcionario.

La entrega de becas se realizó en el Centro de Convenciones Cibeles y contó con la presencia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el director de Educación Guillermo Alvídrez, así como Hugo García, representante de la rectoría.