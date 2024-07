Ciudad Juárez.- Este domingo se realizaron dos Foros Informativos sobre las 20 reformas propuestas por el aún presidente Andres Manuel López Obrador, ante un grupo de militantes de Morena, Juan Pablo de la Cruz, abogado del partido en el estado, inició con el detalle de la reforma judicial ante una veintena de asistentes y se refirió a las principales dudas respecto a estas modificaciones a la ley.

El abogado expuso que la reforma judicial es muy amplia, sin embargo el único tema que se ha discutido al respecto es sobre la elección de los jueces, de la que explicó algunos de los detalles más importantes.

"A los postulantes dentro del poder judicial no los va a proponer ningún partido político hay que dejarlo claro, no va a tener ningún apoyo del gobierno o de alguna institución electoral para su campaña, nada, ellos tienen que hacerlo correspondiente para hacerse notar y que la gente los elija, pero tienen que cumplir con todos los requisitos técnicos formales y administrativos, no es que cualquiera puede ser juez no, tienen que cumplir con esa parte", detalló el abogado.