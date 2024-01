Más de 8 mil viviendas en Juárez no se pueden vender por alguna irregularidad

Ciudad Juárez.– Más de 8 mil viviendas en Ciudad Juárez están irregulares, esto de acuerdo a estimaciones de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en la ciudad, por lo que en 2024 buscarán trabajar en este tema, así lo aseguró Marisela Sáenz, quien desde el 4 de enero pasado preside este organismo.

En Ciudad Juárez, de acuerdo a los datos del ultimo censo del Inegi, en 2020 existen en el municipio 449 mil 167 viviendas, de las que según Sáenz, por lo menos el 1.8 por ciento tiene algún tipo de proceso irregular, es decir, un total de 8 mil 085 viviendas con algún tipo de problema qué resolver antes de pensar en ponerla en venta.

“Algunos dicen 'yo ya terminé de pagar (la vivienda)' y la hipoteca sigue vigente porque se tiene que hacer un trámite posterior para la cancelación de la hipoteca; o dicen, 'mi papá me dijo que la casa era mía en cuanto él falleciera', y hay un juicio que se tiene que hacer cuando fallecen las personas; o hay un divorcio y no se ha dividido las cosas en común, son cosas que no dejan avanzar”, puntualizó la especialista.