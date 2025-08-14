Ciudad de México.- La Fundación Grupo Imperial dio a conocer todos los detalles de la Décima Cuarta edición del Maratón Internacional de Ciudad Juárez, donde más de 35 mil corredores pondrán a prueba su capacidad y resistencia.

Con distancias de 21 y 42 kilómetros, el domingo 19 de octubre, en punto de las 6:00 de la mañana las principales vialidades de la ciudad se vestirán de rojo, color de la playera conmemorativa de esta edición.

Fundación Unidos por el Autismo, serán beneficiados por parte de la organización, pues cada año el Maratón con Causa busca apoyar a espacios dedicados a la mejora de la sociedad y el entorno de la comunidad.

Este año la Expo Deporte se realizará en el gimnasio del Tecnológico De Monterrey, el sábado 18 de octubre, donde los participantes registrados además de recoger su kit, recorrerán los espacios de los expositores.

Ropa deportiva, calzado propio para carreras en asfalto, pista o senderismo, accesorios, clínicas de fisioterapia, registros para próximos maratones en otras partes del país o el extranjero además de la tienda oficial del maratón serán parte de lo que los deportistas encontrarán.

“La medalla correspondiente a esta edición es un número 1, misma que concluye con la leyenda ´JU A R E Z # 1´, por lo que se los directivos del maratón juarense ya se encuentran en la planeación de la medalla del año entrante”, mencionó Natalia Flores, directora del Maratón Internacional de Juárez, para Netnoticias.

Silvano Cubesare Quimare, originario de Batopilas, Chihuahua fue nombrado Embajador deportivo del 14vo. Maratón Internacional, pues es un destacado corredor rarámuri y campesino reconocido por su impresionante resistencia en distintos ultra maratones realizados en Chihuahua, Costa Rica y España.

Sin un entrenamiento profesional o equipo especializado, Silvino correr con huaraches hechos con llantas recicladas y sin necesidad de contar con tecnología moderna, su fuerza proviene del trabajo en el campo donde cultiva maíz y frijol además del cuidado del ganado.

En próximas semanas, comenzarán a llegar a la ciudad atletas reconocidos extranjeros, como los famosos kenianos, haitianos, africanos y corredores de diferentes partes del país, Ciudad de México, Guadalajara, Guerrero, Michoacán, Sonora por mencionar algunos, para iniciar con su preparación y adaptación al clima fronterizo.

La bolsa de premiación ronda en los 2 millones de pesos, además de la rifa de un auto ecológico Nissan V-Drive 2025, patrocinado por Auto Tokio.

Este año el cierre de calles se realizará desde las 3:00 de la mañana por agentes de seguridad vial, además de que los participantes contarán con el resguardo y monitoreo profesional de paramédicos y elementos de protección civil durante todo su recorrido.