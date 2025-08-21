Ciudad Juárez.– Con una dinámica de permanencia en la ciudad que varía por temporadas, se estima que en Ciudad Juárez habitan alrededor de 30 mil personas de comunidades indígenas provenientes de diferentes regiones del país.

En rueda de prensa con integrantes de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) del Gobierno del Estado, así como personal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), se informó sobre la incorporación de estas comunidades a la vida universitaria.

Fernando Motta Allen, jefe de la División Norte de la SPyCI, señaló que, a través de una estrategia local, se ha intentado realizar un censo; sin embargo, es difícil obtener datos precisos debido a la constante movilidad de estos grupos de población. Aun así, personal de la dependencia ha hecho actualizaciones que permiten estimar que en 2018 vivían unas 15 mil personas y que actualmente la cifra asciende a cerca de 30 mil integrantes de pueblos y comunidades indígenas.

“Hay una mancha urbana muy grande en todo Juárez; la mayoría (de las comunidades) está asentada en Anapra, en zonas de la periferia, en la línea fronteriza, porque es ahí donde encuentran vivienda. Se está haciendo un censo, pero es complicado concluirlo porque, al ser migrantes, vienen, se asientan y después se retiran”, explicó Sara Mérida, colaboradora de la SPyCI y estudiante de la UACJ.

Por su parte, Hilda Monsiváis, subdirectora de Vinculación Cultural de la UACJ, informó que la universidad cuenta con un programa de becas de acceso para personas de comunidades indígenas, quienes pueden obtener apoyos de hasta el 100 por ciento.

“Hay 130 estudiantes identificados en Ciudad Juárez; todos son bienvenidos. Existen muchos otros apoyos para ellos, como becas de Bellas Artes o de compartir. Pueden estar en cualquier programa académico, pero sí hay una tendencia marcada hacia las ciencias sociales, en derecho, psicología y trabajo social”, señaló Monsiváis.

Respecto a los retos en cuanto al trato y la discriminación, Sara Mérida comentó que no es frecuente un trato discriminatorio, aunque sí se perciben miradas cuando algunos estudiantes usan vestimenta tradicional dentro de la universidad.

“Yo tal vez ya no use la vestimenta, yo normal, pero no quiere decir que no queramos ser indígenas o que no nos guste vestirnos; simplemente, los trajes son de gala y, en otras comunidades, de uso diario, como ocurre en las comunidades rarámuris”, compartió.

La maestra Monsiváis agregó que la universidad cuenta con el área de Culturas Populares, a través de la cual se ha entablado una estrecha colaboración con integrantes de comunidades indígenas, quienes imparten talleres en los que comparten su cosmovisión, gastronomía, el significado y la representación de sus vestimentas tradicionales e incluso su lengua materna.

Omar Salvador Vázquez, de la Jefatura de Culturas Populares, explicó que la respuesta de la comunidad es positiva a estos talleres, que en agosto tuvieron cupo lleno con motivo del Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Finalmente, comentó que para septiembre se lanzarán nuevas convocatorias para talleres de barro, alfarería, alebrijes, pintura y mandalas, disponibles en las páginas de Facebook Culturas Populares UACJ o Arte y Cultura UACJ.