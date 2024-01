Más de 273 chihuahuenses fueron defraudados por Yox: FGE 

Ciudad Juárez.- En el estado de Chihuahua se tienen 273 denuncias contra la empresa Yox Holding, debido al fraude del que aseguran haber sido víctimas estas personas al invertir con ellos y no regresarles su dinero, lo anterior fue dado a conocer por el fiscal general, César Jáuregui Moreno.

En conferencia de prensa el fiscal explicó el modo en el que operaba dicha empresa para poder conseguir más inversionistas.

“Esta empresa en apariencia metía el dinero de los inversionistas a apuestas y además es lo que dicen en esencia los contratos, hagan de cuenta que yo les digo que soy muy buen apostador y me guío por estadísticas etc., y eso me garantiza que al final del día el balance siempre será positivo, entonces yo voy y te digo a ti, préstame tu dinero e independientemente del resultado de las apuestas yo te voy a garantizar un rendimiento mensual y además te voy a regresar tu inversión, es donde debieran empezar a dudar”, explicó el fiscal.