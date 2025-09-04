Ciudad Juárez.– Hoy se llevó a cabo la octava edición de la Index Juárez Business Meeting 2025, un encuentro de negocios entre empresas tractoras y proveedores locales que buscan fortalecer la cadena de suministros de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Immex).

De acuerdo con María Teresa Delgado, consejera nacional de la Asociación de Maquiladoras, Index Juárez, organismo que impulsa este evento, en esta edición 2025 lograron reunir 80 empresas tractoras y 70 proveedores, quienes se sentaron a la mesa a negociar y a presentar sus productos.

“Esto se ha hecho en Index Juárez desde hace siete años y hoy, con el Plan México, que entre sus objetivos promueve la economía circular, nosotros estamos apoyando en este sentido”, expresó la también vicepresidenta del organismo industrial.

Recordó que, desde hace años, el porcentaje de contenido nacional en la industria maquiladora y manufacturera de exportación no ha superado el 3 por ciento.

“Y las asociaciones Index, en el afán de aumentar el contenido nacional y ahora avalando el Plan México, continuamos con estos esfuerzos para promover encuentros de negocios, donde tanto empresas tractoras como proveeduría local se sienten, fomenten reuniones, se creen sinergias entre estas dos áreas y podamos así aumentar la cadena de suministros”, puntualizó la líder industrial.