Ciudad Juárez.- Dentro de la estrategia estatal para la prevención del sarampión, en Juárez se han aplicado más de 142 mil vacunas del biológico para evitar el contagio de esta enfermedad viral, informó la Secretaría de Salud a través del doctor Rogelio Covarrubias, director del Distrito de Salud Juárez.

“Sin contar las vacunas aplicadas en los centros de salud, solamente en los lugares de alta concentración, de febrero a la fecha, 142 mil vacunas aplicadas”, señaló el médico.

Covarrubias destacó que la estrategia impulsada por la gobernadora Maru Campos Galván, para que todo niño o joven que vaya a la escuela cuente con su vacuna, se incrementó la demanda de vacunación para completar el esquema y aplicar los refuerzos en los casos que así corresponde.

“Solamente en un día en una feria que realizó gobierno del Estado vacunamos 2 mil personas en el Mezquital, el sábado; el domingo estuvimos en dos lugares, en nuestras oficinas jurisdiccionales vacunamos a alrededor de 600 personas y estuvimos en el Gimnasio Universitario de la UACJ, ahí vacunamos 900 vacunas. Son 3 mil 500 vacunas en dos días”, detalló.

Rogelio Covarrubias destacó que se trata de un trabajo intenso por parte del personal de vacunación, con lo cual se cumple con la responsabilidad de salud pública de acercar los módulos de salud a la población.

“De esta forma blindar a nuestros estudiantes y adultos para que el sarampión, la enfermedad, no haga su efecto”, explicó.

Respecto a la cobertura de inmunización por grupos de edad, la Secretaría de Salud informó que, solo en el periodo de vacunación intensiva que se realizó del 24 de julio al 24 de agosto se logró dar cobertura a 37 mil 174 personas, de las cuales el 10.65 por ciento corresponden a menores de 10 años, quienes recibieron el biológico triple viral contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), mientras que los adolescentes y adultos reciben el refuerzo contra sarampión y rubéola (SR).