Ciudad Juárez. – Ante el anuncio del cierre de dos de sus tres plantas en Juárez, un total de 136 empleados de la empresa EDC de México, SA de CV que se negaron a recibir un finiquito, ya que consideraron no respondía a la antigüedad que tenían en la empresa, acudieron al Centro de Conciliación Laboral (CCL) en Juárez.

Así lo dio a conocer Fausto Fortunato Barraza, titular del CCL en el estado de Chihuahua, quien explicó que a los trabajadores que acudieron al Centro se les dio orientación profesional y gratuita, e incluso en busca de acercar la información a la mayor cantidad de trabajadores, personal del Centro de Conciliación Laboral acudió la tarde de este miércoles a las plantas de Río Bravo y de Francisco González Bocanegra.

De acuerdo a la información que han recabado en estas dos plantas, suman unos 497 trabajadores y de los que 136 ya fueron atendidos en el Centro de Conciliación y desconocen el estatus de los poco más de 300, ahora lo que sigue en este proceso, explicó el titular de CCL en el estado es citar a la empresa para que informen a la autoridad qué está sucediendo.

“Ahorita todavía estamos en la carga de toda esta información tenemos que cargarla nosotros en el Sistema Nacional de Conciliación Laboral (Sinacol) y para que a partir de ahí nos dé la fecha, pero ahorita la instrucción, como te decía, es darles una atención prioritaria a los trabajadores, vamos a tratar que sea lo más pronto posible, pues para darle celeridad a este trámite, yo creo que ya la fecha la tendremos entre hoy y mañana", declaró.

El funcionario también se refirió al término de “bancarrota” que la empresa usó como justificación ante sus trabajadores para no entregarles liquidación.

“Es común que luego se utilicen términos como este, como el decir bancarrota o el procedimiento de quiebra, es común comunicarlo cuando no necesariamente en una situación ya formal que dicte una bancarrota o una quiebra… hay un procedimiento especial que prevé una ley que no tiene nada que ver con el tema laboral que tiene que ver ya con temas financieros para declararse en bancarrota”, explicó el titular del CCL.

Agregó que todas estas dudas pueden encontrar una respuesta legal ante la autoridad, incluso la que tiene que ver con las guardias que ya organizaron los empleados en la empresa para evitar que salga la maquinaria de la maquiladora.

“Recordemos que siempre acompañado de cada actividad que hagan los ciudadanos tiene que estar siempre validada por una autoridad y por eso la invitación o la recomendación es que, además de las propias asesorías que les puedan dar sus asesores legales, es que sería más legítima, voy a usar la palabra, si esta permanencia (guardias) en las instalaciones con esos fines fuera ordenado por una autoridad y en este caso la autoridad correspondiente sería ese juez laboral”, apuntó

El funcionario explicó que existen acciones que se pueden llevar a cabo de forma simultánea en el procedimiento laboral.

“Una cosa no va a contra la otra, porque recordemos que en el Centro de Conciliación el objetivo siempre es encontrar un arreglo un arreglo equitativo, un arreglo justo entre las dos partes y ante el Tribunal Laboral, el objetivo es que el juez con todo el poder que la ley le confiere, él sí puede dictar medidas precautorias y así se lo promueven conforme a derecho a efecto de evitar o garantizar este tipo de circunstancias”, puntualizó Barraza.

El titular del Centro de Conciliación Laboral destacó que los trabajadores deben saber que tienen derechos, tanto humanos como laborales previstos en la ley y que para cada situación esta señala un supuesto que se debe de cumplir.

“Entendiendo que no necesariamente tienen que ser expertos en derecho, la invitación es que se asesoren, que llamen a los teléfonos que puedan consultar, que acudan al a las oficinas del Centro de Conciliación los que tengan dudas”, expresó el funcionario, quien dijo que puede ser que algunos se encuentren conformes con lo que la empresa ofrece, pero para aquellos que no, pueden acudir ante la autoridad y resolver sus inquietudes. “Para los que estén conformes, solo vigilar nada más que sí se les pague lo que les corresponde conforme a la ley y los otros que sientan que se están vulnerando sus derechos que les corresponde más, pueden acudir al Centro de Conciliación a efecto de que los asesoren, tengan esa certeza y de ahí, ya sea ellos tienen dos opciones; Uno, llegar a un acuerdo conciliatorio respecto a las cantidades que le esté ofreciendo a la empresa o dos; si no están conformes con lo que les ofrece la empresa entonces si acudir a tribunales o bien, simultáneamente puedan acudir al Centro de Conciliación y ahí mismo se puedan brincar a o pasar a los tribunales a presentar esta medida asesorados por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y en su caso por la defensoría de oficio que también es gratuita”, ofreció.

El Centro de Conciliación Laboral se encuentra en el eje vial Juan Gabriel y Aserraderos en las oficinas del gobierno del estado de Chihuahua, los teléfonos son: 656 629 3300 extensión 54138