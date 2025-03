Ciudad Juárez. – Llega el mes de marzo y con él, la declaración anual 2025 que corresponde a los ingresos generados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2024 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de las personas morales en el país.

¿Quiénes son las personas morales? Son aquellos que tienen una empresa, sin importar su tamaño, estas obligado a presentar declaración anual, esto incluye: Sociedades mercantiles, Asociaciones Civiles y fundaciones, Sociedades cooperativas, así como Personas morales con fines no lucrativos

Las personas morales tienen a partir del 1 de enero al 31 de marzo para reunir su información y presentarla a su contador; de no cumplir con esta obligación el contribuyente puede ser sujeto de una multa que va desde los mil 400 pesos a los 17 mil 370 pesos por declaración extemporánea, esto de acuerdo a la Guía para Personas físicas y Morales de la Red LinkedIn, https://www.linkedin.com/pulse/declaraci%C3%B3n-anual-2025-gu%C3%ADa-para-personas-f%C3%ADsicas-y-morales-teise/

Para este sitio la información fiscal básica a reunir consiste en:Contar con el RFC y contraseña del SAT o la e.firma, Tener las facturas electrónicas de tus ingresos y gastos deducibles, Estado de cuenta bancarios, así como Constancias de retenciones del ISR, si aplica.

Evangelina Reyes, presidenta del Instituto y Colegio de Contadores de Ciudad Juárez, recomendó a las personas morales que se preparen con sus papeles de trabajo, que tengan listos sus cierres contables para que no vayan a tener “alguna situación” cuando tengan que hacer el envío a más tardar el 31 de marzo.

Recomendó no dejar para el final la entrega de la información.

“Todo depende del Servicio de Administración Tributaria, (SAT) pero a veces si la gente no se previene digámoslo así con sus papeles de trabajo de cierre y sus integraciones y revisión de sus cálculos sino se previene y en los últimos dos tres días andan corriendo, el portal del SAT, si se satura es cuando empiezan los problemas, de que no pasa y no pasa y todo mundo está estresado”, explicó.

Recordó que mucha de la información viene cargada en el sistema de la autoridad fiscal, apuntó que la información de los ingresos acumulables “se jala” directamente de la información que se va precargando mes a mes con los pagos provisionales, por ello puntualizó que es importante que se revise al final por si hay alguna situación que se deba corregir.

“Luego si se tiene que presentar alguna modificación a un pago provisional para que “se jalen” en la plataforma los ingresos acumulables que deben de estar al año, pues también el portal SAT se toma su tiempo, si dices necesito presentar una complementaria de diciembre para corregir los ingresos que deben quedar del cálculo anual, preséntala, pero también el portal se toma, pues no sabemos dependiendo de la saturación, pueden ser dos o tres días o más y hasta que no aparezca y si son varias pues ya se complicó más el asunto”, destacó la contadora.

Luego de esto hay que verificar que la información que viene precargada en el cálculo anual sea la que el contador valida como buena, es todo un proceso, resaltó.

Todo un proceso que los que saben de él dejan claro que no se lleva uno o dos días, así es que de nueva cuenta, es persona moral, prepare sus documentos y no se confíe que el tiempo pasa rápido y el plazo acaba con el mes de marzo.