Martes soleado con máxima de 33 grados hoy

Ciudad Juárez.- Este martes se esperan condiciones similares a las de días anteriores, con una temperatura máxima de 33 grados y mínima de 23, cielo mayormente soleado y vientos de entre 5 y 25 km/h, con rachas de hasta 32 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene en un rango de 20 a 30 por ciento.

Mañana continuará con un clima mayormente soleado, temperaturas de entre 22 y 33 grados, y vientos que oscilarán entre 5 y 25 km/h, con rachas de hasta 32 km/h. La probabilidad de lluvia será baja, apenas de 10 por ciento.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y tomar precauciones ante los cambios de temperatura y las rachas de viento.