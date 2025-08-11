Ciudad Juárez.– En el Mes de las Juventudes, en Juárez se llevará a cabo la cuarta edición del Chuo Koen Fest, con la participación especial de Mario Castañeda, actor de doblaje reconocido por dar voz a personajes como Goku, Hulk, Doctor Eggman y el Grinch, entre otros.

El evento, organizado por el Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), fue presentado por la directora de la dependencia, Fernanda Martínez, y la delegada del Ichijuv en Zona Norte, Paloma González.

El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, por lo que durante todo el mes se difunden actividades y servicios enfocados a este sector de la población. Para cerrar la agenda, se realizará la cuarta edición del festival que rinde homenaje a la cultura otaku.

“Desde el instituto, en especial por esta fecha, tenemos la oportunidad de visibilizar, acompañar y celebrar a las juventudes de Chihuahua en el Festival Soy Joven 2025, que busca entretener, dar identidad y comunidad a los jóvenes del estado, donde puedan convivir con sus amigos, hermanos y familia”, detalló la directora Martínez.

El Chuo Koen Fest es un evento que reúne expresiones de anime, cultura japonesa y coreana. Se llevará a cabo el sábado 30 de agosto en el Parque Central Oriente, de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

“Como sorpresa para todos los jóvenes, en esta edición 2025 contaremos con un invitado muy especial: Mario Castañeda, la voz de Goku, quien nos acompañará en el evento”, explicó la delegada González.

En colaboración con Cuauhtémoc Guerrero, fundador del Bazar Otaku en Juárez, el festival contará con una zona gamer con torneos y presentaciones de talentos locales, así como un espacio para grupos de baile K-pop.