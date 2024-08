María, la primera paciente consultada en el nuevo hospital en Juárez

Ciudad Juárez.– Con paso lento, este lunes María “N” llegó al Hospital General Regional (HGR) No. 02 de Ciudad Juárez para recibir su consulta de medicina oncológica.

Ella, al igual que muchos pacientes, hasta este viernes pertenecía al Hospital General Regional (HGR) No. 66 y fue derivada por su médico familiar con su especialista a este hospital.

Para María fue una gran sorpresa ser de los primeros derechohabientes en recibir la atención médica en esta nueva unidad hospitalaria, de las más grandes que el IMSS construye en estos momentos en el país.

“Estoy muy contenta, por ver un edificio muy grande, muy limpio, por ser de las primeras que llega a la consulta. Verdaderamente es una gran satisfacción”, dijo.

“Tengo 52 años, tengo cáncer de ovario. Me lo detectaron en el 2020. Por parte del Instituto siempre ha habido una atención admirable. Me operaron en plena pandemia, y aun así, me dieron muy rápido la valoración, así como puntual seguimiento”, añadió.

“La enfermedad es agresiva, por lo que he tenido otras operaciones; pero la atención siempre ha sido muy eficiente por parte de todo el personal”, enfatizó.

Asimismo, María añadió que “en ocasiones venimos y hay mucha gente. Por lo tanto, el hecho de que abran más hospitales, va a propiciar que sea más rápida la atención”.

“La doctora ha sido muy buena conmigo, muy ágil, muy rápida, muy atenta, pero sobre todo, con mucha calidad humana”, enfatizó.

A su vez, su médico tratante la Dra. Beatriz Mota Vega, oncóloga médica, informó que la paciente lleva buena evolución y es tratada conforme lo establecen los lineamientos de las Guías de Prácticas Clínicas.

El Hospital General Regional (HGR) No. 02 en Ciudad Juárez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aperturó este lunes 12 de agosto el servicio de consulta externa de especialidades en 10 consultorios, así como los servicios de Farmacia, de Imagenología y Laboratorio.