Ciudad Juárez.- A través de una megapantalla, instalada en el monumento a Benito Juárez, los juarenses que forman parte de la Marea Rosa escucharon el mensaje que brindó la candidata de la República por “Fuerza y Corazón por México”, Xochitl Gálvez.

La candidata agradeció que se reunieran en diversos puntos del país por defender a su patria.

Aseguró que antes que partido tiene patria y México es primero.

“Antes que partido tengo patria, mexicano y mexicanas antes que partido tenemos República, antes que partido tenemos democracia y antes que partido tenemos México, México es primero”, gritó ante miles de ciudadanos en el zócalo lo cual se replicó en 20 ciudades del país.

Debido a fallas técnicas parte del mensaje de la candidata replicado en esta frontera dejó de trasmitirse, pero los asistentes al monumento se unieron al grito”México siempre será libre”.

Xochitl Gálvez aseguró que más importante que ganar es para que quieren hacerlo.

“Vamos a ganar para dar no para recibir, para compartir no para arrebatar, para servir no para servirnos, vamos a ganar, para escuchar no para insultar, para respetar no para humillar, para unir no para dividir, vamos a ganar para llevar medicinas a los enfermos, agua a los sedientos y la atención a los que viven en pobreza”, mencionó Gálvez.