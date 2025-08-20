Maquiladora Juárez pierde 257 empleos en junio; tendencia sigue a la baja

Ciudad Juárez.- La Industria Maquiladora en Juárez perdió durante el mes de junio un total de 257 empleos con respecto a mayo, esto de acuerdo con el reporte que publicó el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Tras alcanzar un máximo histórico de 326 mil 388 trabajadores en junio de 2023, el empleo en la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) en esta ciudad fronteriza sigue una tendencia a la baja, ya que desde entonces y al mes de junio de 2025 ha perdido 64 mil 236 puestos.

Comparado con el mes de junio del 2024, Juárez tiene 20 mil 384 plazas laborales menos en la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación, mientras que en lo que va del año el sector ha perdido 13 mil 987 empleos.

Para Competitividad Laboral, la principal razón de la pérdida de empleo en la frontera tiene que ver con el incremento de costos laborales en Juárez y toda la frontera norte de México, debido a los aumentos al salario mínimo, los cuales mayores en términos absolutos que los del resto del país, al aumento de las vacaciones y a la llamada “Ley Silla”.

Para este organismo de la iniciativa privada, la amenaza de nuevas reformas legales, laborales y fiscales que también incrementarían el costo de producir en México —tales como la reducción de la jornada laboral, el incremento del aguinaldo y el aumento del PTU— desincentivarían la creación de empleo.

Otros factores que podrían estar influyendo son los cambios en las cadenas de suministro globales por tensiones geopolíticas; la introducción de procesos automatizados y cambios en la industria automotriz hacia la electromovilidad, así como las trabas administrativas que restan agilidad a procesos como la expedición de permisos y devoluciones fiscales y la incertidumbre por la política comercial de los Estados Unidos.