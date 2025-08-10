Ciudad Juárez.– Fueron alrededor de 10 horas las que tomó la diligencia para llevar a cabo el embargo precautorio en la maquiladora de moños y listones EDC, empresa que la semana pasada (5 de agosto) notificó a sus trabajadores el cierre de dos de sus tres plantas en Juárez, advirtiendo que no habría liquidación bajo el argumento de bancarrota.

El pasado martes, empleados de EDC en ambas plantas —una ubicada en la calle Enrico Ferni, en el Parque Industrial Río Bravo, y otra en la calle Francisco González Bocanegra, al suroriente de la ciudad— comenzaron a acudir ante la autoridad laboral por temor a no ser indemnizados conforme a derecho.

De acuerdo con información del Centro de Conciliación Laboral (CCL) del estado de Chihuahua, en estas dos plantas hay alrededor de 497 empleados afectados por la decisión de la empresa, y 136 de ellos ya habían solicitado la intervención del CCL.

Como parte del proceso, el pasado viernes personal del Tribunal Laboral acudió a ambas plantas para notificar y ejecutar el embargo precautorio (temporal) de los bienes de la empresa. Aunque en un inicio los guardias se negaron a permitir el acceso, los actuarios —acompañados por oficiales de policía— les informaron que podían ingresar rompiendo las cerraduras.

El procedimiento inició 17 minutos antes de las 18:00 horas del viernes y concluyó, de acuerdo con un video compartido por los propios trabajadores, a las 4:02 de la madrugada del sábado. Fueron necesarias 10 horas para realizar el inventario precautorio.

Este procedimiento, que se realiza ante el Tribunal Laboral, puede llevarse a cabo de forma paralela a la búsqueda de un acuerdo entre empleados y empresa en el CCL, explicó el titular de la dependencia, Fausto Barraza.

“A efecto de hacer un trámite con procedimiento especial, así lo señala la Ley Federal del Trabajo: pueden acudir al juez y hacerle de conocimiento este comentario que les están haciendo de que la empresa les está diciendo que se quiere declarar en bancarrota y pedirle al juez de la causa que pueda determinar alguna acción, algún medio preparatorio o preventivo, para que a criterio del juez obviamente la pueda dictaminar”, puntualizó Barraza.

La normativa establece que el embargo precautorio es una medida provisional para asegurar el resultado de un juicio, y no implica la ejecución forzosa de la deuda.