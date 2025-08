'Maquila seguirá sin tomar decisiones', advierte Anierm ante prorroga de Trump

Ciudad Juárez. – Los 90 días que el presidente Donald Trump ofreció como prórroga a la aplicación de más aranceles a los productos mexicanos que se importan a Estados Unidos, representan para México y principalmente para la maquiladora instalada aquí, mayor incertidumbre, en una situación donde la industria sigue sin poder tomar más decisiones, sin poder agregar más contratos.

Marcelo Vázquez, delegado estatal de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm) advirtió que incluso el sector industrial en el país podría empezar con paros de línea y técnicos porque en estos últimos meses algunas plantas trabajaron para sacar más producción y evitar el 30 por ciento de los aranceles con los que amenazaba el presidente Trump y que además irían por encima del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) lo que gravará los insumos americanos, mexicanos o canadienses.

Los siguientes tres meses correspondientes a la prórroga, son además el periodo que la maquiladora toma para planear acciones y programas, dijo el líder empresarial.

“Es vivir en una amenaza continua y no se puede hacer ningún tipo de plan, ni proyecto porque la maquiladora hace sus proyectos a 20 años, ahorita no se puede desarrollar nada, porque vamos a entrar al tercer trimestre del año y seguimos igual que al inicio, sin ningún tipo de certidumbre, ni firmeza, ya que no sabemos que vaya a solicitar o pedir en estos siguientes tres meses”, expuso el empresario.

No obstante, el líder de la Anierm en Chihuahua reconoció que este plazo no deja de ser una buena noticia porque se va a continuar con la misma retórica que se había manejado hasta ahora, hay tres meses más de oxígeno, pero hay que ver de aquí al tercer trimestre qué va a pedir, solicitar o si así se queda de forma permanente los actuales aranceles.