Ciudad Juárez.– Un domicilio permanece asegurado por las autoridades desde la tarde-noche del martes en la colonia Carlos Castillo Peraza, cerca de la calle María Teresa Rojas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) mantienen acordonada con cintas amarillas una vivienda ubicada en una privada de la calle Rafael Terrazas Cienfuegos, en seguimiento a una investigación. De manera extraoficial trascendió que la casa pertenecería a una mujer agente de la Policía Municipal. Además, ayer fueron aseguradas en el mismo sitio dos camionetas como parte de las indagatorias.

El resguardo ya se prolonga por más de 40 horas, a la espera de que un juez federal libere la orden de cateo que permita a los agentes ingresar y revisar el inmueble.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, informó que se está a la espera de la resolución judicial. “Mantenemos la protección y la vigilancia en esa zona y en ese domicilio específicamente para poder ingresar con una orden formal, legal. Para nosotros es muy importante cuidar el marco jurídico y evitar que este tipo de acciones terminen cayéndose por un tecnicismo”, declaró.

Loya explicó que en dicho inmueble podrían encontrarse evidencias relacionadas con diversas actividades delictivas, incluso ligadas a homicidios. “Nosotros los tenemos vinculados gracias al uso de la inteligencia artificial y la Plataforma Centinela. Estoy seguro de que esa información permitirá llevarlos a una sentencia duradera dentro de los penales”, puntualizó.

En relación con los detenidos, la SSPE confirmó la captura de dos presuntos implicados en un homicidio doloso ocurrido el pasado 16 de agosto. Se trata de Cabanzo R. D., de 27 años, asegurado en la colonia Carlos Castillo con un arma calibre 9x19 mm y presunta droga, y de un menor de 17 años identificado con las iniciales E. D. C. Z., arrestado en Senderos del Sol con varios envoltorios de marihuana a bordo de una camioneta sin placas.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los vehículos, el arma y la supuesta droga asegurada. La SSPE destacó que estas acciones forman parte de la estrategia Centinela, enfocada en el combate frontal a la criminalidad en Ciudad Juárez.