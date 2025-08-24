Mantiene Gas LP mantiene su precio tanto en Juárez como en Chihuahua

Ciudad Juárez. – La disminución en el precio del gas LP que se dio a conocer la semana pasada, se mantiene para los siguientes ocho días, esto de acuerdo con la información que publicó la Comisión Nacional de Energía (CNE) donde se da a conocer los precios máximos para el consumidor final.

De acuerdo al listado de precios vigentes desde el domingo 24 al próximo 30 de agosto, los precios máximos para el gas licuado de petróleo (LP) en Ciudad Juárez serán de 9.77 pesos el litro del combustible con IVA; mientras que el precio del kilogramo tendrá un costo de 18.09 pesos con IVA.

Estos precios son similares a los costos en que se vendió el combustible durante el mes de enero en la ciudad, también son los costos que mantienen a Juárez como la localidad con precios más bajos en el gas LP en el estado de Chihuahua, solo seguido por Ascensión y Janos que tienen un precio esta semana de 9.87 el litro y 18.29 pesos el kilogramo.

En Chihuahua los precios tampoco variaron y se venden igual que la semana anterior en 10.80 pesos el litro y 20.00 pesos el kilogramo, ambos costos con IVA.