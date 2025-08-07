Mantiene el dólar racha estable

Ciudad Juárez.– Este jueves, el precio del dólar se reporta estable tanto en su valor de compra como de venta, nivel que mantiene desde el pasado lunes.

En casas de cambio cercanas a los cruces internacionales, el dólar cotiza en 19.00 pesos a la venta, es decir, sin registrar variaciones.

El precio de compra tampoco muestra cambios significativos, por lo que se mantiene en 18.00 pesos.

En sucursales bancarias, el dólar cotiza de la siguiente manera: