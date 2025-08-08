Ciudad Juárez.– Aunque la fiesta de San Lorenzo ya inició en las calles que rodean el Santuario desde este jueves, la celebración religiosa tendrá sus actividades más importantes en torno al día del santo mártir a partir de mañana sábado 9 de agosto.

De acuerdo con el calendario de la fiesta patronal del Santuario de San Lorenzo, este sábado 9 de agosto, a las 8:00 de la noche, iniciará la Peregrinación e Indulgencia Jubilar, saliendo del parque ubicado en el fraccionamiento Alameda, justo enfrente del antiguo galgódromo y donde ahora se encuentra el Centro de Inteligencia Artificial (CIA), sobre la avenida Vicente Guerrero.

De ahí, los creyentes se dirigirán al Santuario, donde al llegar se prepararán para participar en la misa al exterior del templo, que será presidida por el obispo de la diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, a las 10:00 de la noche.

A la medianoche se celebrará la tradicional misa de gallo en el templo, oficiada por el rector del Santuario, el padre Alfredo Abdo Rohana.

El domingo 10 de agosto, día en que se celebra a San Lorenzo, habrá misa cada dos horas, a partir de las 8:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche.